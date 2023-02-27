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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık'ta 75 mahallenin altyapısını yeniliyor

27.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık'ta 75 mahallenin altyapısını yeniliyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, 75 mahallede depremde zarar gören kanalizasyon, yağmur ve içme suyu hatlarını onarıyor.

Kullanıma uygun hasarsız binalarda biriken atık suları temizleyen ekipler, mevcut hatları işler hale getiriyor.

Hasarlı bölgelerde onarım çalışmaları yürüten ekipler, kullanılamayacak durumdaki altyapı hatlarının yerine yeni hatları devreye alıyor.

Gerekli envanter ve malzeme desteği ise ihtiyaç dahilinde Sakarya’dan yola çıkarılıyor.


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Sakarya Pazarcık altyapı büyükşehir

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