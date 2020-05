Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehirdeki her haneye maske ulaştırmak için proje başlattı

Her haneye maske dağıtacağız

200 kişilik ekiple şehrin dört bir yanına maske dağıtımına başlandığını dile getiren Yüce, “Maskelerimizin yapımı için 60 kişilik ekip oluşturduk. Ekiplerimiz maskelerin yapılması ve paketlenmesi ile ilgileniyor. Ürettiğimiz maskeleri ise 200 personelimizle yarısını şehir merkezimizde ve yarısını ilçelerimizde olmak üzere bugünden itibaren dağıtmaya başlıyoruz. Hazırladığımız paketlerin içinde her aileye 20 adet maske, dezenfektan çok sevdikleri Sakarya’yı resim ve bilgilerle daha iyi tanımaları için kitapçık ve broşür bulunuyor. Her haneye bir paket ulaştıracağız. Paketlerimizin şehrimize hayırlı olmasını ve inşallah bu sürecin bir an önce atlatılmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyemizin vatandaşlarımızla her zaman el ele iç içe olduğunu belirterek tüm hemşerilerimize sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.