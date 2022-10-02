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Sakarya Büyükşehir yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri 4 tiyatroyla başlıyor

02.10.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Büyükşehir yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri 4 tiyatroyla başlıyor

Sakarya'da bu ay "Safinaz'ın İzdivacı", "Dört Kafadar Müzikali", "Oyun Avcısı" ve "Furabilur" isimli oyunlar izleyiciyle buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin yeni sezon kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Tiyatro Roza tarafından sahneye taşınan "Safinaz'ın İzdivacı" oyunu, 14 Ekim'de Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 19.00'da sahnelenecek.

Tiyatro Roza tarafından sahnelenen "Dört Kafadar Müzikali" adlı çocuk oyunu, 16 Ekim'de AKM'de saat 13.00 ve 15.00'te miniklerin beğenisine sunulacak.

Tiyatro Bozok tarafından sahneye uyarlanan "Oyun Avcısı" isimli çocuk oyunu, 22 Ekim'de AKM'de saat 13.00 ve 15.00'te, "Furabilur" oyunu ise 27 Ekim'de saat 19.00'da izleyiciyle buluşacak.

- 21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 20-22 Ekim'de yapılacak

21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları, 20 Ekim'de AKM'de şiir sunumuyla başlayacak.

Etkinlik kapsamında şairler, 21 Ekim'de lise ve üniversite öğrencileriyle buluşacak.

Program, 22 Ekim'de Sapanca'da düzenlenecek dinleti ve şiir sunumlarıyla sona erecek.

Öte yandan, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında dinleti, panel, sinema gösterimi ve konferans programları düzenlenecek.

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Tiyatro Sakarya Sakarya Büyükşehir Belediyesi etkinlik kültür sanat

Sakarya Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:24
Sabah
06:48
Öğle
12:53
İkindi
16:10
Akşam
18:47
Yatsı
20:06
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

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