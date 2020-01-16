Sakarya Caddesi 2021’de yeniden dizayn edilecek

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sakarya Caddesi’nin 2021 yılında yeniden dizayn edileceğini açıkladı.

Sakarya Caddesi hakkında konuşan Başkan Ayhan şunları söyledi: “Sakarya Caddesi geçtiğimiz yıllarda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından katkı sağlanarak yapılmıştı. Ajanslara verilen projelerde bir şart var. Sürdürülebilirlik şartı. Yani biz bu projeye finansman sağlıyoruz, bu proje hayata geçince ne kadar bir süre bu proje kente hizmet edecek anlamında bütün bir proje için bir şartı var. Bu sürdürebilir şartı Sakarya Caddesi’nde de var. Bu sürdürülebilirlik için verilen süre de 2021 Ocak ayında doluyor. Yani 2021 yılının Ocak ayına kadar Sakarya Caddesi’ne yeniden revize etmek, yıkıp yerine yenisini yapmak mümkün değil. Biz sadece yaşamı kolaylaştırmak için ufak tefek dokunuşlar yaptık. Sizlerde görmüşsünüzdür, havuzlar vardı onları kaldırdık, büyük banklar vardı onları kaldırdık, ufak değişiklikler yaptık ama Ocak 2021’de protokol sona erdiğinde biz Sakarya Caddesi’ni yeniden dizayn edeceğiz" dedi.

