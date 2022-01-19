YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Sakarya, Düzce ve Bartın'da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

Sakarya, Düzce ve Bartın'da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

19.01.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya, Düzce ve Bartın'da kar aralıklarla etkisini sürdürüyor

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce ve Bartın'da etkili olan kar, günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Gece başlayan kar yağışı, şehir merkezi ile Kocaali ve Hendek ilçelerinde yoğun şekilde etkisini sürdürüyor.

Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla kardan temizlerken, Kocaali ve Hendek Belediyesi ekipleri, yolları açık tutmak için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde de 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren yağış nedeniyle kar kalınlığı 60 santimetreye yaklaştı.

Sürücüler ve vatandaşlar, karla kaplı yollarda ve kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışıyla sessizliğe bürünen kentte, Yığılca Belediyesi ekipleri küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

- Bartın'da karla kaplı ağaç tüneller

Bartın-Karabük kara yolunun yaklaşık 9 kilometrelik bölümünde Bahçecik mevkisinde 1. derece sit alanı ilan edilen ağaçların kendiliğinden oluşturduğu tüneller de yağan karla güzelliğine güzellik kattı.

Güzergahı kullanan sürücüler, beyaza bürünen ağaç tüneller içerisinde manzara eşliğinde yolculuk etme imkanı buluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Batı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendiBatı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sakarya Bartın Düzce

Düzce Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:09
Öğle
13:11
İkindi
15:40
Akşam
18:03
Yatsı
19:27
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.