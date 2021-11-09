Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın valileri, trafik güvenliği için direksiyona geçti

Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın valileri, trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası için direksiyon başına geçti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Düzce Valisi Cevdet Atay, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve Bartın Valisi Sinan Güner, kampanya kapsamında çekilen videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"BiHareketineBakarHayat" etiketiyle paylaşılan videoda direksiyon başında görülen valiler, "Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar." ifadesini kullandı.



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