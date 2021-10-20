Sakarya "Expo 2029"a ev sahipliği yapmak istiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2029 yılında düzenlenmesi planlanan Uluslararası Expo Fuarı'na ev sahipliği yapmak için çalışma yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Avrupa Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği ile yaptığı çevrim içi toplantıda, farklı kültürlerin ve milletlerin bir arada, huzur içinde yaşadığı kentin sahip olduğu ekolojik avantajlarıyla Expo 2029'a en uygun aday olduğunu ifade etti.

Fuarın, Sakarya, belediye ve ülke için yapacakları en önemli projelerden biri olacağını aktaran Yüce, Sakarya'daki tüm sivil toplum kuruluşları ve kurumlarının Expo 2029'u organize etmek için bir araya geleceğini kaydetti.

Expo 2029'u Sakarya'yı sadece bahçecilik alanında değil, açlık ve yetersiz beslenme sorununa çözüm üretmek için tarımsal üretimin artırılacağı, yeni teknik ve teknolojilerin kullanılacağı, uluslararası bilgi paylaşımının yapılacağı bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan Yüce, "Bu düşünceler ışığında Expo 2029 Sakarya'nın temasını 'Kültür Bahçeleri' olarak belirledik." ifadesini kullandı.

Yüce, fuara ilişkin proje detayları hakkında şu bilgileri paylaştı:

"A1 kategorisinde yapılması planlanan fuarın maskotu olarak coğrafi işaret tescili alan Adapazarı Beyaz Kabağı'nı düşündük. Organizasyona 3 milyon yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor. Expo 2029 Sakarya Proje Uygulama alanı 2010 yılına kadar Sakarya ilinin vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılmış Sakarya Nehri'nin kenarında bir alan olup bu projeyle arazi ıslahı sağlanarak yeni yaşam ve rekreasyon alanı olarak insanların hizmetine sunulacaktır. Bu önceliği nedeniyle en çevreci proje olarak da değerlendirilebilir. Proje tamamlandığında Expo alanına 86 tür ve 225 çeşit 29 bin ağaç grubu bitki ile 54 tür ve 107 çeşit 80 bin çalı grubu bitki dikimi yapılacaktır."

- "Bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak"

Kentin Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerin kesişme noktasında bulunduğunu aktaran Yüce, "Uluslararası Expo düzenleme gururunu tüm şehir olarak yaşamak istiyoruz. Sahip olduğu sanayi altyapısı ve hızla büyüyen ekonomik potansiyeliyle büyük organizasyona ev sahipliği yapabilecek kapasiteye sahip şehrimizde, lojistik altyapısı ve ulaşım imkanları Expo için uygundur. Expo 2029 Sakarya, sadece şehrimizin değil, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlayacak inovatif çalışmalar ve kapasite artırıcı projelerle bölgemizin kalkınmasına yeni ivme kazandıracaktır. Organizasyonu başarılı kılmak için her türlü çabayı göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce, Expo için tüm teknik ve altyapı imkanlarının hazır olduğunu vurgulayarak, "Web sayfası, sosyal medya hesapları, fizibilite çalışmaları ve projeler, Expo'nun şehrimize verilmesi halinde aktif olacak şekilde hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek Expo için tüm resmi kurumlar, üniversiteler, kalkınma ajansı, ticaret sanayi odası ve ticaret borsası, odalar, sivil toplum kuruluşları Expo ortağı olarak projede yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

