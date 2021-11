Sakarya, Karabük, Kocaeli ve Düzce'de kadına yönelik şiddet protesto edildi

Sakarya, Karabük, Kocaeli ve Düzce'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklamaları yapıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Kadına yönelik şiddete hayır" yazılı pankart açtı, "Şiddete sıfır tolerans", "Şiddet dili değil empati dili", "Şiddet insanlık suçudur" dövizleri taşıdı.

Basın açıklamasını okuyan AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, kadına yönelik şiddetin, insan hakları ihlallerine yol açan her türlü tutum ve davranış olduğunu belirtti.

AK Parti'nin kadına şiddeti önleme adına reform niteliğinde adımlar attığını aktaran Turan, "Bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki, şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

- Kocaeli

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı binasının önünde toplanan partililer, ellerinde taşıdıkları pankartlarla kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada bir sorun olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin kadına şiddetle mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalara değinen Özdemir, "Bizim medeniyetimiz, kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli Hanımefendinin de önemle vurguladıkları gibi 'kadına şiddet, insanlığa ihanettir.' AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok." ifadelerini kullandı.

- Karabük

AK Parti Karabük İl Kadın Kolları Başkanvekili Yasemen Görücü, parti binası önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olduklarını vurguladı.

Kadına şiddeti önlemek için bir çok çalışmanın yapıldığına değinen Görücü, "25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki, şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın-erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Düzce

AK Parti Düzce İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Asuk, il başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin tüm dünyada sorun olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddete karşı önemli düzenlemeler getirdiklerini vurgulayan Asuk, şöyle konuştu:

"2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle 'töre nedeniyle' ifadesini ekleyerek, töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun, İş Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM'leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekün mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor."

KADEM İl Temsilcisi Doç. Dr. Emel İştar Işıklı da temsilcilik binasında yaptığı açıklamada, sevgi ile şiddetin yan yana gelemeyeceğini belirtti.

Herkesin, şiddet konusunda bir farkındalık oluşturması gerektiğini vurgulayan Işıklı, "Şiddetin Bahanesi Olmaz” sloganlı kampanyada, karşılıklı sevgi ile çıkılan yolda özellikle kadınların, şiddet türlerini ve "geliyorum" diyen şiddetin öncüllerini fark etmeleri amaçlanıyor. Bazı tutum ve davranışların, yaklaşan bir şiddetin habercisi olabileceğine ilişkin farkındalık oluşturulmak isteniyor. 'Sevgi ile şiddet yan yana gelmez, kendini kandırma' mesajıyla, şiddeti besleyen, sürekliliğini sağlayan davranışlar konusunda kadın, erkek herkeste bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor." ​​​​​​​diye konuştu