Sakarya Karasu Limanı'ndan Romanya'ya Ro-Ro seferleri başladı

Köstence'ye gitmek için limana gelen tırlar, gümrükte yapılan kontrollerin ardından park pozisyonuna çekildi.

Araçlar, burada da yapılan kontrollerin tamamlanmasıyla gemiye alındı. 69 tır, Panama bandıralı "URD" isimli gemiyle Köstence Limanı'na doğru yola çıktı.

Karasu Liman İşletme Müdürü Gökçen Erdem, AA muhabirine, ilk etapta 1 gemiyle haftada 4 sefer yapılacağını söyledi.

Yıl sonuna doğru ikinci gemiyle haftada 7 sefere çıkmayı planladıklarını aktaran Erdem, "İlk etapta hedefimiz yılda yaklaşık 65 bin aracın Karasu'dan Romanya'ya, oradan da Avrupa'ya gidişini sağlamak. Bu hattın en büyük özelliği Avrupa'ya yapılan ticarette hem süreleri kısaltmak hem de Bulgaristan gibi sorun yaşanan bölgeleri ekarte ederek direkt Avrupa içlerine seferlerin yapılmasını sağlamak." diye konuştu.

Erdem, ticari araçların yanı sıra yolcu ve yolculu araçlara da hizmet vereceklerini anlatarak, "Önümüzdeki yıl itibarıyla de ikinci gemiden sonra üçüncü ve dördüncü gemiyi koyarak buradaki seferlerimizi daha fazla rakamlara getirip, 100 binlerin üzerine çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

Sea Lines Ro-Ro firmasının Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Serkan Ürgen de seferlerin ülkeye, ihracata ve nakliyeciye hayırlı olmasını temenni etti.

Ürgen, yollarda kaybedilmiş zamanı geri kazanmak için gerekli bütün çalışmaları yaptıklarına değinerek, "Şoförlerimiz kamaralarda istirahat edecekler, karşı tarafa indiklerinde dinlenmiş şekilde araçlarının başına geçip gidecekleri yerlere ulaşacaklar." ifadesini kullandı.





