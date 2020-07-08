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Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de Kovid-19 tedbirleri

DÜZCE HABERLERİ  | 08.07.2020 17:38 | Son Güncelleme

Düzce'de drone ile maske denetimi yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek maske denetimi gerçekleştirdi.

Yaya yoğunluğunun en fazla olduğu İstanbul, Anıtpark ve Gaziantep caddelerinde drone ile uçuş gerçekleştiren ekipler, hem sosyal mesafe hem de maske denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler bugün drone ile yaptıkları denetimlerde, maske takmadığı tespit edilen 29 kişiye para cezası uyguladı.

Maskesiz veya maskesini doğru takmayan vatandaşların drone görüş mesafelerine geldiğinde maske takma telaşları da kameralara yansıyor.

- Karabük

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

Kent genelinde farklı bölgelerde denetim yapan ekipler, maske kullanımı ve sosyal mesafe gibi konularda yaya yoğunluğunun fazla olduğu caddelerde vatandaşları uyardı.

- Kocaeli

Kocaeli'de, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Şube Müdürlüğünce, uzmanların katılımıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesinde uygulanması gereken kurallar hakkında bilgilendirme değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantı öncesi İSG biriminde görevli hekim ve iş güvenliği uzmanları Büyükşehir Belediyesinin tüm hizmet bina ve eklentilerini gezerek, Kovid-19 ile ilgili alınan önlemleri yerinde gözlemledi.

Bu kapsamda maske kullanımı, el dezenfektanları, yerlere yapıştırılan sosyal mesafe bantları, mutfaktaki malzemelerin tek kullanımlık olması ve genel iş yeri hijyen şartları uyumu gibi kurallar kontrol edilip, gereken uyarılar yapıldı.

Daha sonra salgın nedeniyle alınması gereken ilave önlemlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu, bundan sonraki süreçte neler yapılabileceği ele alındı.

- Sakarya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde maske dağıtımı, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

Ekipler, sosyal yaşam alanları ile park, bahçe, piknik ve dinlenme alanlarını aralıklarla dezenfekte ederken, esnaf ve iş yerleri de zabıta ekiplerince denetleniyor.

Büyükşehir Belediyesince günlük 15 bin maske üretim faaliyetleri devam ediyor. Haftada yaklaşık 150 bin maske dağıtımı yapılıyor.

Ayrıca, 15 milyon liralık yardım paketi dağıtımı devam ederken, otobüs ve minibüslere mazot yardımı yapılıyor.

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