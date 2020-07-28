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Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kurban kesimi hazırlıkları

SAKARYA HABERLERİ  | 28.07.2020 15:45 | Son Güncelleme

Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da kurban kesimi hazırlıkları

Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da Kurban Bayramı öncesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim işlemleri için düzenleme yapıldı.

Sakarya'da, Kurban Bayramı'nda yoğunluk beklenen hayvan pazarı ve kesim alanlarındaki hazırlıklar tamamlandı.

Adapazarı Kasaplar Odası Et Entegre Tesisleri’nde koronavirüs tedbirleri kapmasında kurban kesimleri yapılacak.

Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Nihat Kobal, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesiste 200'e yakın hayvan kesileceğini söyledi.

Valilik tarafından hazırlanan genelge kapsamında kesimlerin gerçekleştirileceğini ifade eden Kobal, şöyle konuştu:

"Burada hijyen ve diğer konulardaki tedbirlerimiz alındı. Kesimler için hijyenik bir ortam oluşturuyoruz. Kurban Bayramı'nda her noktada kıyma çekiliyor. Bunların kesinlikle denetlenmesi gerekiyor. Bu risktir, yıllardan beri bunun önüne geçemedik. Yetkililerimizden bu konuda tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Özellikle bu salgın döneminde bunların engellenmesi gerekiyor. Bir hayvanın 7 hissesi varsa tedbirler kapsamında 1 kişi vekalet alarak gelecek. Diğer hissedarlar dışarıda bekleyecek. Kasaplar odası olarak bu konuda titiz davranacağız. Giriş çıkışlarda, maske, dezenfekten ve ateş ölçümü kurallarına riayet edilecek, ateşi yüksek olanlar gerekli sağlık kurullarına bildirilecek."

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait, İzmit, Kandıra ve Karamürsel ilçelerindeki mezbahalar kurban kesimi için vatandaşlara hizmet verecek.

Randevu sistemiyle hizmet verecek mezbahalarda oluşturulan kamera sistemiyle vatandaşlar, canlı yayınlarla online olarak işlemleri takip edebilecek.

Veteriner hekim denetiminde yapılacak kesimlerde, her türlü hijyen kuralına uyulacak. Sosyal mesafe kuralı dolayısıyla 1,5 metreye bir kişi gelecek şekilde mezbahalarda düzenlemeler yapıldı.

Kesim sırasında vekalet vermesi için ortaklardan biri içeriye alınacak, diğerleri ise dışarıya konulan ekranlardan işlemleri takip edebilecek.

Mezbahaya gelemeyen vatandaşlar "www.kocaeli.bel.tr" üzerinden canlı yayınlarla sıralarını izleyebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde 200'ün üzerinde kişiye de kurban kesim eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık, AA muhabirine, İzmit'teki mezbahaların, Türkiye'de kamunun elinde bulunan en büyük ve modern tesislerden olduğunu belirtti.

Tam otomatik sistemle burada işlemlerin yapıldığını anlatan Karabıyık, Kurban Bayramı'nda da kente hijyenik et sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

Karabıyık, kesim ücretlerinin de online yatırıldığını kaydetti.

- Bolu

Bolu'da kurban kesiminin sağlıklı koşullarda yapılması için çalışmalar sürüyor.

Belediyeye ait, Kuruçay Mahallesi'nde yer alan mezbaha ile özel işletmelere ait kesim alanları, vatandaşlara randevu sistemiyle hizmet verecek.

Mezbahalarda, veteriner hekim denetiminde yapılacak kesimlerde, her türlü hijyen kuralına uyulacak.

Sosyal mesafe kuralı dolayısıyla 1,5 metreye bir kişi gelecek şekilde yapılan düzenlemelere ek olarak kesim alanlarında ateş ölçümü de gerçekleştirilecek.

Bolu Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kurban Bayramı tedbirleri ve kurban kesim ücretlerini karara bağladı. Karara göre, büyükbaş hayvanların kesiminde 500, küçükbaş hayvanların kesimi için 100 lira ücret alınacak.

Kurban Kontrol ve Denetim Birimi kurularak, kurban satış ve kesim yerlerini denetlemek üzere ise görevliler belirlendi.

Ayrıca kurban hizmetlerinin denetlenmesi kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince bayram öncesi ve süresince, satış ile kesim yerlerinin denetlenmesinin ise Bolu Belediyesi zabıta ekiplerince yapılmasına karar verildi.

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