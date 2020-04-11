YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

SAKARYA HABERLERİ  | 11.04.2020 11:02 | Son Güncelleme

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta yasağın ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardında meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sakarya'da, kentin en işlek olduğu Demokrasi Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Çark Caddesi ile ana arterler ve sokakların boş olduğu görüldü.

Polislerin devriye attığı sokak ve caddelerde vatandaşların, yasağa uygun davrandığı gözlendi.

- Kocaeli

Kocaeli'de kentin işlek bölgelerinden olan Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi ve Kent Meydanı ile sokakların sakin olduğu görüldü.

Yasağın başlamasının ardından caddelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamındaki çalışanların dışında kimsenin dolaşmasına izin vermedi.

Bazı fırın çalışanları araçlarla vatandaşlara ekmek satışı yaptı. Polis ekipleri, kent genelinde devriye atmak suretiyle kontrolleri sağlarken vatandaşlar yasağa uygun davrandı.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile Madenci Anıtı önü ile yoğun nüfus barındıran Ereğli ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Vatandaşların yasağa uygun davrandığı, cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

İstisna kapsamındaki çalışanların dışında, sokaklarda kimsenin dolaşmasına izin vermeyen ekipler, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdıHercai dizisi yıldızı Ebru Şahin isyan etti! O paylaşıma yorum yağdı
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Sakarya Sokağa çıkma yasağı Zonguldak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Sakarya, Kocaeli ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından sessizlik hakim

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Başkan Öz’den çalışanlara motivasyon

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Düzce Valiliği yeni korona kararlarını açıkladı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Konya Büyükşehir’den kullanılmış maskeleri ve eldivenleri yerlere atmayın çağrısı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Erzurum’da Türk Polis Teşkilatının 175. yılı kutlandı

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Fethiye’de vatandaşlar fırın ve marketler önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Sakarya Namaz Vakitleri 11 Nisan Cumartesi

İmsak
04:49
Sabah
06:19
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:40
Yatsı
21:04

Sakarya Nöbetçi Eczaneler11 Nisan Cumartesi

Cerrahoğlu Eczanesi
Adapazari
Fakülte Eczanesi
Adapazari
Yenikent Eczanesi
Yenikent
Altınköşe Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Fulya Çiloğlu Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Sakarya’da yerel gazeteler ortak manşetle okuyucuların karşısına çıktı

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

Altınküre okulları canlı yayın derslerine başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.