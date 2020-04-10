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Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

SAKARYA HABERLERİ  | 10.04.2020 23:52 | Son Güncelleme

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Samsun'da vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkması yoğunluğa neden oldu.

Sakarya'da kent sakinleri, fırınlarla gıda malzemesi satışı yapılan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu, zaman zaman bazı bölgelerde trafik yoğunluğu da yaşandı.

Belediye ekiplerince vatandaşlara evlerine dönmeleri çağrısı yapıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de vatandaşlar gıda satışı yapılan dükkanlarla akaryakıt istasyonlarının marketlerinin önünde sıraya girdi.

Trafik yoğunluğunun da yaşandığı kent merkezindeki caddelerde yol kenarında ürün satışı yapıldığı gözlendi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta da vatandaşlar dükkan önlerinde kuyruk oluşturdu. Kent merkezi ile Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde yoğunluk görüldü.

Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav, bakkal ve marketlerde alışveriş yaptı.

Polis ekipleri, vatandaşları, maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulması yönünde uyardı.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Zonguldaklılar, panik yapacak bir şey yok. Hepi topu pazar günü 00.00'a kadar bir iş. Biz buradayız sizin için sokaklardayız. Kimsenin ekmeğini suyunu kesmeyiz. Siz yeter ki evinizde durun. Sizleri susuz, ekmeksiz bırakmayız." ifadelerini kullandı.

- Samsun

Samsun'da da Canik, İlkadım ve Atakum'da vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi alışveriş yapılabilecek yerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trafik yoğunluğunun da arttığı ilçelerde polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymaları için vatandaşları uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Sakarya Zonguldak

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