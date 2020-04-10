Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesinde yoğunluk yaşandı

Zonguldak'ta da vatandaşlar dükkan önlerinde kuyruk oluşturdu. Kent merkezi ile Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde yoğunluk görüldü.

Sakarya'da kent sakinleri, fırınlarla gıda malzemesi satışı yapılan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu, zaman zaman bazı bölgelerde trafik yoğunluğu da yaşandı.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Samsun'da vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkması yoğunluğa neden oldu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Zonguldaklılar, panik yapacak bir şey yok. Hepi topu pazar günü 00.00'a kadar bir iş. Biz buradayız sizin için sokaklardayız. Kimsenin ekmeğini suyunu kesmeyiz. Siz yeter ki evinizde durun. Sizleri susuz, ekmeksiz bırakmayız." ifadelerini kullandı.

- Samsun

Samsun'da da Canik, İlkadım ve Atakum'da vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi alışveriş yapılabilecek yerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trafik yoğunluğunun da arttığı ilçelerde polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymaları için vatandaşları uyardı.

