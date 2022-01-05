Sakarya merkezli DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında Irak, Suriye ve Tunus uyruklu 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz