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Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cesedine 71 gün sonra ulaşıldı

27.04.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cesedine 71 gün sonra ulaşıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'nde kaybolan pazarcının cansız bedeni 71 gün sonra bulundu.

Nehrin Doğancılar Mahallesi mevkisinde suda ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, karadan ve sudan botla müdahale ederek cesedi çıkardı.

İncelemelerin ardından cesedin, 15 Şubat'ta nehre atlayarak gözden kaybolan pazarcı S.Ş'ye (31) ait olduğu belirlendi.

Mahalle sakinlerinden Solmaz Pesen, gazetecilere, ekiplerin cesedi çalılık alandan kurtararak sudan çıkardığını söyledi.

Köprübaşı Mahallesi mevkisinde 15 Şubat'ta suya atlayarak karşıya geçmeye çalıştığı sırada gözden kaybolan S.Ş'yi arama çalışmaları başlatılmıştı. Nehirde 56 personel, 10 araç, 5 bot ve 4 arama kurtarma köpeğiyle sürdürülen çalışmalar, kayıp kişiye ait herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine 16 gün sonra sonlandırılmıştı.

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