Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarda mikroklima etkisiyle çeşit çeşit sebze yetiştiriyorlar

Yazların sıcak ve kurak, kışların ılık ve yağışlı geçtiği ilçede 39 bin hektar tarım alanının büyük bölümünde açık alanlarda, 2 bin hektarında da seralarda üretim yapılıyor.

Sakarya Nehri'nden beslenen verimli topraklarından yılda 3-4 kez ürün alınabilen Sarıcakaya, "yeşillik" olarak adlandırılan marul, roka, maydanoz, dereotu, ıspanak, yeşil soğanın yanı sıra domates, salatalık, patlıcan, biber gibi sebzelerin üretimiyle öne çıkıyor.

Eskişehir'e 47 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 220 metre yükseklikte yer alan ve "İç Anadolu'nun Antalyası" olarak nitelendirilen ilçede üretim yıl boyu devam ediyor.

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Mikroklima özelliğine sahip Eskişehir 'in Sarıcakaya ilçesindeki seralarda ve açık alanlarda çoğunluğu yeşillik olmak üzere çeşitli sebzeler yetiştiriliyor.

İlçeden her gün 10 ila 15 tır yeşilliğin İstanbul'a gönderildiğini belirten Çam, "Şimdi yavaş yavaş domatesler olmaya başladı. Patlıcan, biber, salatalık üretiyoruz. Onun dışında brokoli, ıspanak, karnabahar gibi önemli besin kaynaklarının da üretimini yapıyoruz." dedi.

Çam, halkın üretim konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Sarıcakaya'nın çok verimli topraklara sahip olduklarını vurgulayan Çam, şu ifadeleri kullandı:

"Belki ileride ilçemizin her yerinde seralar göreceksiniz. En önemli emek, halkımızın emeği. Seracılığa devletimiz önem veriyor. Bu yıl toplamda 300 dönüm arazide seracılık yapmak isteyen çiftçilerimizin başvurularını aldık. Devletimiz yüzde 50 destek veriyor. 100 bin liralık bir sera kurulumunda bu paranın yarısını devlet karşılıyor. Bu önemli bir destek."

- "Bu yılın ürünleri verimli"

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan da Eskişehir'de yeşillik üretiminin yarısının Sarıcakaya'dan karşılandığını bildirdi.

Çiftçilerden Mehmet Kahya ise çocukluğundan bu yana tarımla uğraşarak ailesinin geçimini sağladığını belirtti.

Üretim ve sevkiyatın mayıs itibarıyla hızlandığını anlatan Kahya, "İlçede üretim seviyesi de yükseldi. Devletimizin verdiği tohum, gübre desteği ve hibe destekleri üretime olan ilgiyi artırdı. Pandemide arz talep de arttı, gıda sektörü daha da hareketlendi. Bu sebeple de insanlar var gücüyle çalışmaya başladı. Allah'a şükür bu yılın ürünleri verimli." diye konuştu.

