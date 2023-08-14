Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cansız bedeni bulundu

Karasu ilçesi Yeni Mahalle mevkisindeki barakasından Sakarya Nehri'ne düşen Emre Can Işık'tan (33) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK), Sakarya Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran Amirliği, Sakarya Arama Kurtarma Derneği (SAKDER) ve Sakarya Acil Durum Arama Kurtarma (SADU) ekiplerinin katılımıyla nehirde arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Işık'ın cansız bedenini düştüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride nehirde buldu.

Evli ve bir çocuk babası Işık'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.



