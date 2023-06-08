Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgede "temiz dünya için farkındalık dalışı" yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Temiz dünya, temiz deniz" temalı Türkiye Çevre Haftası kapsamında organize edilen farkındalık etkinlikleri sürüyor.

Bu çerçevede Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karadeniz'e dökülen ve kolları dahil uzunluğu 824 kilometre olan Sakarya Nehri'nin doğduğu Çifteler ilçesinde dalış yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2020'de "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ilan edilen bölgedeki etkinlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli 3 personel, Çifteler Belediyesi Dalış Eğitmeni Derya Ateş eşliğinde dalışı tamamladı.

Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu olan nehrin doğduğu yerde, billur ve turkuaz rengiyle ilgi gören suda gerçekleştirilen dalışta "Temiz dünya, temiz deniz" sloganının yer aldığı pankart açıldı.

Su altındaki anların gopro ile görüntülendiği etkinlik, müdürlük personelinin bölgede yaptığı çevre temizliğiyle sona erdi.

