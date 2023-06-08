YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgede "temiz dünya için farkındalık dalışı" yapıldı

Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgede "temiz dünya için farkındalık dalışı" yapıldı

08.06.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Nehri'nin doğduğu Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı'nda dalış ve çevre temizliği programı düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce "Temiz dünya, temiz deniz" temalı Türkiye Çevre Haftası kapsamında organize edilen farkındalık etkinlikleri sürüyor.

Bu çerçevede Sakarya'nın Karasu ilçesinden Karadeniz'e dökülen ve kolları dahil uzunluğu 824 kilometre olan Sakarya Nehri'nin doğduğu Çifteler ilçesinde dalış yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2020'de "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ilan edilen bölgedeki etkinlikte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli 3 personel, Çifteler Belediyesi Dalış Eğitmeni Derya Ateş eşliğinde dalışı tamamladı.

Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu olan nehrin doğduğu yerde, billur ve turkuaz rengiyle ilgi gören suda gerçekleştirilen dalışta "Temiz dünya, temiz deniz" sloganının yer aldığı pankart açıldı.

Su altındaki anların gopro ile görüntülendiği etkinlik, müdürlük personelinin bölgede yaptığı çevre temizliğiyle sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tramvay kazası şehir içi ulaşımı aksattıTramvay kazası şehir içi ulaşımı aksattı
Simav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybettiSimav’daki trafik kazasında 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
Sinop’ta vatandaşlara tankerlerle su dağıtılıyorSinop’ta vatandaşlara tankerlerle su dağıtılıyor
Anahtar Kelimeler:
dalış

Eskişehir Namaz Vakitleri 8 Haziran Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:23
Öğle
13:02
İkindi
16:59
Akşam
20:31
Yatsı
22:16

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Perşembe

Nar çiçeği eczanesi
Odunpazari
Keskin eczanesi
Alpu
Nilgün eczanesi
Tepebasi
Güven eczanesi
Tepebasi
Gülce eczanesi
Tepebasi
Demircan eczanesi
Cifteler
Bingöl eczanesi
Mihaliccik
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu

Gündüzken bir anda zifiri karanlık oldu

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Sokak ortasında saldırı! 4'ü çocuk en az 6 yaralı

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.