Sakarya polisi ev ev gezerek vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı uyarıyor

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ev ev gezerek vatandaşları hırsız ve dolandırıcılara karşı bilgilendiriyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni dolandırıcılık teknikleri ve hırsızlık konusunda uyarıların bulunduğu el broşürlerini ev ev gezerek vatandaşlara dağıtıyor.

Devletin vatandaştan hiçbir şekilde telefonla para istemeyeceğini belirten ekipler, bu tür durumlarda mutlaka 112-155 hatlarının aranmasını istiyor.

Özellikle son dönemlerde artan telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşların daha dikkatli olmasını isteyen ekipler, dolandırıcıların kendilerini savcı, polis veya benzeri kamu görevlisi olarak tanıttığını ve bu şekilde para talep ettiğini belirtiyor.

Polis ekipleri, telefonlara gelebilecek "aşı randevusu oluşturma" mesajlarına ya da vatandaşları arayıp "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşıda önceliklisiniz size kayıt oluşturalım." şeklinde beyanda bulunarak kişisel bilgileri isteyenlere itibar edilmemesi gerektiğini bildiriyor.

