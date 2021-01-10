Sakarya Teknokent Kovid-19'a rağmen 2020'de büyüyerek yüzde 100 doluluğa ulaştı

Geçen yılın başlarında 86 firmayla yüzde 85 olan doluluğu salgına rağmen 101 firmayla yüzde 100'e çıkran Sakarya Teknokent, 2021'de de desteklerini sürdürmeye devam edecek.

Salgının getirdiği zorluklara kolay adapte olan ve Sakarya Teknokent'in desteğiyle 2020'de 26 KOSGEB ile 14 TÜBİTAK projesi yürüten firmalar, uzaktan eğitim, e-ticaret ve sağlık sektöründe üretim yaparak geçen yılı büyüyerek kapattı.

Sakarya Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Şakir Görmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020'nin salgından dolayı hem Türkiye hem de dünya için ekonomik, sağlık ve sosyal açıdan zor bir yıl olduğunu söyledi.

Her zorluğun bir fırsat doğurduğunu, Sakarya Teknokent firmalarının zorluklara karşı çok hızlı dönüşüm sağladığını, onun için 2020'den ve salgından güçlü çıktıklarını belirten Görmüş, "2020 yılının başında doluluk oranı yüzde 85 iken bugün yüzde 100'e ulaşmış durumdayız ve şu anda 20 firma bekleme sırasında Teknokent'e girmek için." dedi.

Görmüş, salgının birçok hizmet sektörünü olumsuz etkilediğini fakat bununla beraber uzaktan eğitim, e-ticaret ve sağlık sektöründe yeni alanlar ve yeni iş kollarının türediğini belirterek firmaların hızla bu alana girdiklerini ve üretim yaptıkları için büyüdüklerini anlattı.

Kendilerine 2019 yılında "Çıktı odaklı, değer üreten Teknokent olacağız." hedef ve vizyonunu belirlediklerini dile getiren Görmüş, iki yıl önce attıkları o adımların karşılığını 2020'de gördüklerini ifade etti.