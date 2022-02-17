Sakarya Üniversitesi "dünyanın en iyi genç üniversiteleri" arasında gösterildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 2022 yılı en iyi genç üniversiteler dünya sıralamasında 401'inci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İngiltere merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan "Dünya Genç Üniversiteler 2022 Sıralaması" sonuçları açıklandı.

Dünyada 50 yaşın altındaki üniversiteler, eğitim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm başlıkları altında belirlenen toplam 13 kritere göre değerlendirildi.

Sakarya Üniversitesi de sıralamada 401'inci oldu. SAÜ, aynı zamanda Türkiye'de sıralamaya giren 40 üniversite arasına girdi.

Araştırma üniversitesi kimliğiyle dünyanın en başarılı üniversiteleri arasında gösterilen SAÜ, kalite uygulamalarında olduğu gibi sürdürülebilir gelecek için yerel, ulusal ve uluslararası görünüm alanındaki başarısıyla dikkati çekiyor.

