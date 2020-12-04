Sakarya Üniversitesi sanal turla gezilebilecek

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), ziyaretçilerin tüm kampüs ve birimlerini sanal ortamda 360 derece gezebilecekleri uygulama başlattı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin internet sitesinden de erişilebilecek "360 Derece Sanal Tur" uygulaması, 11 ayrı kategoride Esentepe, Hendek ve Korucuk kampüsleri ile Sağlık Hizmetleri MYO kampüsünü kapsıyor.

Ziyaretçiler, üniversitenin kampüs içindeki genel alanlarından kütüphanelere, yürüyüş yollarından spor alanlarına, kültür ve kongre merkezine ve fakültelere kadar birçok alana sanal olarak giriş yapabilecek ve sınıfları, laboratuvarları, salonları canlı olarak uygulama üzerinden görebilecek.

- Aday öğrenciler için rehber özelliği taşıyor

Uygulama, SAÜ'de eğitim görmek isteyen aday öğrenciler için de rehber özelliği taşıyor.

Öğrenciler, bilgisayarları başından tüm kampüsleri belirli noktalardan başlayarak serbest olarak gezebilecek, etrafı gözlemleyebilecek, fakültelerin içini ve sınıfları kampüs yerleşkelerine gelmeden evlerinden kolayca ziyaret edebilecek.

"SAÜ 3 Boyutlu Kampüs Projesi" ve tanıtım filmleri de olan uygulama, Türkçe ve İngilizce kullanılabilecek.

Uygulamaya "sanalkampus.sakarya.edu.tr" adresinden ve üniversitenin resmi web sitesinden erişilebiliyor.

