YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Sakarya Valiliğinden kar yağışı uyarısı

27.01.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Sakarya Valiliği, kentte gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışına karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirleri olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentin kuzey kesimlerinde ilerleyen saatlerden itibaren yer yer yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Vatandaşlara olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün ilerleyen saatlerden itibaren ilimizin kuzeyinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı (10-20 santimetre üzeri) beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma, don olayı, kuvvetli rüzgarlarla birlikte tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Havacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyorHavacılık meraklısı gençler uçaklardaki uygulamalı eğitimle sektöre hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Sakarya Namaz Vakitleri 27 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:06
Öğle
13:16
İkindi
15:52
Akşam
18:16
Yatsı
19:38
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

İstanbul'da kalp krizi geçiren hasta askeri helikopterle hastaneye götürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Lezzetli zeytinyağı kullanmanın püf noktası saklama koşullarında

Denizli'de kar etkili oluyor

Denizli'de kar etkili oluyor

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'deki kuyumcuda altınların gasbedilme görüntüleri ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.