YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

17.08.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya ve Kocaeli'de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler dualarla anıldı.

Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Etkinliğe, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bazı kurum müdürleri, arama kurtarma görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, depremin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, aradan geçen 24 yıla rağmen yaşanan acıların halen canlı ve diri olduğunu söyledi.

"Deprem sonrası günümüzde geleceğe umutla bakan bir Gölcük var" diyen Sezer, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentimiz de yeniden eski güzel günlerine kavuşacaklar. Geriye bir tek depremde hayatını kaybeden yakınları gelmeyecek. Yapmamız gereken mevzuata uygun, sağlam ve zemine uygun binalar yapmak. Deprem değil sağlam olmayan binaların insanların hayatını kaybetmelerine sebep olduğunu aklımızdan çıkartmamız lazım." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemaliye’nin Ocak köyünde yok yokKemaliye’nin Ocak köyünde yok yok
Kemaliye’ye Cittaslow’dan ödülKemaliye’ye Cittaslow’dan ödül
Bodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktüBodrum'da içme suyu isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü
Anahtar Kelimeler:
deprem anma dua

Sakarya Namaz Vakitleri 17 Ağustos Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:03
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:02
Yatsı
21:32

Sakarya Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Perşembe

Kahya eczanesi
Akyazi
Hacibayram eczanesi
Kocaali
Nalbantoglu eczanesi
Sapanca
Şengül eczanesi
Kaynarca
Sevgi eczanesi
Pamukova
Aziziye eczanesi
Adapazari
Nehirkent eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Hafif, rahat, tarz! Crocs modelleri Gülümseten Yaz İndirimleri kapsamında indirimde

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Türk sevgilisi tutuklandı! 50 yıldır ilk kez cinayet işlendi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.