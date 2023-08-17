Sakarya ve Kocaeli'de depremde hayatını kaybedenler dualarla anıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Program sonunda depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Etkinliğe, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, bazı kurum müdürleri, arama kurtarma görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 24. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, depremin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gazetecilere, aradan geçen 24 yıla rağmen yaşanan acıların halen canlı ve diri olduğunu söyledi.

"Deprem sonrası günümüzde geleceğe umutla bakan bir Gölcük var" diyen Sezer, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentimiz de yeniden eski güzel günlerine kavuşacaklar. Geriye bir tek depremde hayatını kaybeden yakınları gelmeyecek. Yapmamız gereken mevzuata uygun, sağlam ve zemine uygun binalar yapmak. Deprem değil sağlam olmayan binaların insanların hayatını kaybetmelerine sebep olduğunu aklımızdan çıkartmamız lazım." ifadelerini kullandı.

