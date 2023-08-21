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Sakarya, Zonguldak, Kocaeli ve Düzce'de veterinerler şiddet olaylarına tepki amacıyla iş bıraktı

21.08.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) ve 56 veteriner hekim odası, ülke genelinde artan şiddet olaylarına dikkati çekmek ve mesleki taleplerini dile getirmek amacıyla Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Düzce'de 1 günlüğüne klinik kapatma eylemi yaptı.

Sakarya'da klinik kapatma eylemine katılan veteriner hekimler, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Veteriner hekimler ellerinde, "Veteriner hekimler sağlık çalışanıdır", "Veteriner hekime şiddete son" ve "Veteriner hekimler haklarını istiyor" yazılı pankart taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Volkan Toker, eğitimini aldıkları ve kendileri için kutsal olan mesleklerini yaparken karşı karşıya kaldıkları şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere seslerini duyurmak için toplandıklarını söyledi.

Veteriner hekimlere karşı çeşitli görev yerleri ve mekanlarda uygulanan şiddetin devam ettiğini belirten Toker, veteriner hekimlerin yaptıkları ve geliştirdikleri çalışmalardan da bahsetti.

Yaşanan sürecin kendilerini bıktırdığını ifade eden Toker, "Sağlık çalışanları için düzenlenen yıpranma payı, ek gösterge, maaş iyileştirmesi gibi tüm özlük hakları konularında ve Sağlıkta Şiddet Yasası'nda veteriner hekimler kapsam dışı bırakılmış ve dışlanmışlardır." ifadesini kullandı.

ZONGULDAK

TVHB Zonguldak Şube Başkanı Önder Alkan, oda önünde yaptığı açıklamada, mesleklerinin toplum, hayvan ve çevre sağlığı açısından önemli olduğunu belirtti.

Şiddet girişimlerinin veteriner hekimleri yıldırdığını ifade eden Alkan, "Meslektaşlarımız büyük umutlarla başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalıdır." dedi.

Alkan, kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimlerin "Sağlıkta Şiddet Yasası" kapsamına alınması gerektiğini vurgulayarak, "Şiddeti oluşturan unsurlar ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

KOCAELİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Uğur Mumcu Parkı'nda bir araya gelen veteriner hekimler, "Veteriner hekimlere şiddete hayır" yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı, veteriner hekimlere uygulanan şiddetin topluma ve toplum sağlığına karşı yapıldığını söyledi.

Veteriner hekimlerin insan ve hayvan sağlığı için öneminden bahseden Bostancı, meslek gruplarının stratejik bir konumda yer aldığını kaydetti.

Bostancı, veteriner hekimlerin "Sağlıkta Şiddet Yasası" kapsamına alınması gerektiğine işaret etti.

Düzce'de de veteriner hekimler kritik noktalar ve acil durumlar hariç olmak üzere 1 günlüğüne iş bıraktı.

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Veteriner hekim Sakarya Zonguldak

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