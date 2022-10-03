Sakarya'da 14 yaşındaki kızın kaçırılmasına ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da internette tanıştığı 14 yaşındaki kızı kaçıran 1'i kadın 3 zanlı tutuklandı.

Akyazı ilçesinde 14 yaşındaki S.A, ağustos ayında internetten S.Ç. adlı kadınla tanışarak evini terk etti.

S.A'nın ailesi, bir televizyon kanalındaki programa çıkarak kızlarının eve dönmesi çağrısında bulundu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada kız çocuğu bulunurken, gözaltına alınan S.Ç, adli makamlarca serbest bırakıldı.

S.A'nın ek ifadesinin ardından S.Ç. ile şüpheliler G.Y. ve M.E.A, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Akyazı Adliyesi'ne sevk edilen 3 şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğu fuhşa teşvik etme" suçlarından tutuklandı.



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