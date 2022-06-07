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Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davası sürüyor

07.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ davası sürüyor

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar katılmazken avukatları hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Söz alan sanık avukatları da eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.

Firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına, dijital materyal inceleme raporu ve "ByLock" içeriklerinin gelişinin beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 27 Eylül'e erteledi.

- İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ile üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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