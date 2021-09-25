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Sakarya'da 2 bin adet sahte 50 dolarlık banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı

25.09.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 2 bin adet sahte 50 dolarlık banknotlarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, analiz ve saha çalışmaları sonucu piyasaya sahte para sürmek istediği tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmek üzere kente getirilen, 2 bin adet 50 dolarlık banknotlar halinde sahte 100 bin Amerikan doları ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 2 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğeri emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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