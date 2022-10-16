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Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

16.10.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adapazarı'ndan Karasu yönüne giden Mümin D. idaresindeki 14 EP 792 plakalı otomobil, Ferizli girişinde Karasu istikametine dönmeye çalışan Furkan T. yönetimindeki 54 AFM 863 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada aracın ön koltuğunda sıkışan bir kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nuray, Emine, Şeyma ve Yusuf T. ile İsmail Hakkı D, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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