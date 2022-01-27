Sakarya'da 2021'de üretilen 204 bin 832 araç dünya yollarında

ONUR ORHAN - Türkiye'nin otomotiv ihracatında geçen yıl yüzde 21,4'lük paya sahip Sakarya, ürettiği 281 bin 218 aracın yüzde 72,8'ini yurt dışına sattı.

İhracatta İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep, Ankara ve Manisa'nın ardından 8'inci sırada bulunan Sakarya, geçen yıl 152 ülke ve 9 serbest bölgeye 5 milyar 99 milyon 790 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Otomotiv, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle öne çıkan kentte, en fazla ihracat, 4 milyar 472 milyon 709 bin dolarla otomotiv alanında yapıldı. Sakarya, geçen yıl söz konusu sektördeki dış satışını 2020'ye göre yüzde 11,7 artırmayı başardı.

- Banttan indirilen her 100 araçtan 73'ü yurt dışına satıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 2021 yılında traktör de dahil üretilen 1 milyon 331 bin 643 araçtan 954 bin 43'ü ihraç edildi.

Bu satışta yüzde 21,4'lük paya sahip Sakarya, ürettiği 281 bin 218 aracın yüzde 72,8'ine denk gelen 204 bin 832'sini ihraç etti. Böylece banttan indirilen her 100 araçtan 73'ü yurt dışına satıldı.

Ayrıca, kentte günde 770 araç banttan indirildi, 561'i ihraç edildi.

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 230 bin 421 otomobil, 159 kamyonet, 722 otobüs, 767 midibüs, 589 küçük kamyon ve 48 bin 560 traktör üretti.

- Toyota üretim ve ihracatta lider

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota zirvedeki yerini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, geçen yıl toplamda 230 bin 421 binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üretti, bunun yüzde 81,5'ine denk gelen 187 bin 907 aracı ihraç etti.

Geçen yıl 48 bin 560 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 33,3'üne denk gelen 16 bin 176 traktörü yurt dışına sattı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayi şirketlerinden Otokar da 2021'de ürettiği 2 bin 237 aracın 749'unu ihraç etti.

