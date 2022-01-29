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Sakarya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

29.01.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 29 düzensiz göçmen yakalandı

Sakarya'da yurda yasa dışı yollarla giren 29 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla etkin mücadele edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda 62 uygulama noktasında, 195 ekip ve 492 personelle düzensiz göçle mücadeleye yönelik "Huzur Uygulaması" yapıldı.

Çalışmada, 86 metruk yer, 47 umuma açık eğlence mekanı, 7 tır garajı, otobüs terminali, liman, 15 balıkçı barınağı, 78 toplu taşıma durak ve istasyonunda, 896 yabancı uyruklu sorgulandı.

Yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 29 yabancı uyruklu yakalandı. Düzensiz göçmenlerin işlemlerin ardında sınır dışı edileceği belirtildi.

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