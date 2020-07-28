YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da 3 ev yandı

Sakarya'da 3 ev yandı

SAKARYA HABERLERİ  | 28.07.2020 18:16 | Son Güncelleme

Sakarya'da 3 ev yandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Tabakhane Mahallesi'nde bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki evlere sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çevre sakinlerinin yardımıyla alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın söndürme çalışmalarını izlerken fenalık geçiren ev sahiplerine sağlık görevlileri müdahalede bulundu.

Üç evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Albay İnan terfi etti, İstihbarat Daire Başkanlığı’na atandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti

Sürücü kurtarılamadı

Sürücü kurtarılamadı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Kayserispor 34 maçta 40 gol attı

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Miniklerin bayram tıraşı İzmit Belediyesinden

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Sakarya Namaz Vakitleri 28 Temmuz Salı

İmsak
03:58
Sabah
05:44
Öğle
13:10
İkindi
17:05
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Sakarya Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Salı

Acaroğlu Eczanesi
Adapazari
Dinçer Eczanesi
Adapazari
İlim Eczanesi
Yenikent
Aslı Birincioğlu Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Hacıoğlu Eczanesi
Erenler
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Erenler’de alt yapı çalışması biten 2 sokağa asfalt çalışması yapılacak

Erenler’de alt yapı çalışması biten 2 sokağa asfalt çalışması yapılacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi defnedildi

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

Sakarya'da trafik ışıklarıyla "Maske tak" çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.