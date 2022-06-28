Sakarya'da 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 tır ve 1 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul yönü Arifiye kesiminde Rahman A. idaresindeki yabancı plakalı tır, Hüseyin Y. yönetimindeki 34 DNP 059 plakalı tırla çarpıştı.

Kazayı görerek yavaşlayan İsmail Yıldız'ın kullandığı 06 CZB 239 plakalı otomobile ise arkasından gelen Hüseyin D. idaresindeki 06 DK 5693 plakalı tır çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan tır sürücüleri Rahman A. ve Hüseyin D. ile otomobildeki Turgay Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



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