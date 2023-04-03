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Sakarya'da 6,1 milyar liralık 26 yatırım teşvik edilecek

03.04.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 2023'ün ikinci ayında 6,1 milyar lira tutarındaki 26 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, kentte gerçekleştirilecek yatırımlar için bu yıl şubatta düzenlenen teşvik belgesi sayısı 26 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde başta imalat sanayisi olmak üzere enerji ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarca hayata geçirilecek biri yabancı sermayeli projeler teşvik kapsamına alındı.

Teşviklendirilen projelerin öngörülen sabit yatırım miktarı 6 milyar 135 milyon 513 bin lira oldu. Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 1263 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Söz konusu projeler, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz yardımı gibi desteklerden faydalanacak.

ZİRVEYİ "ALÜMİNYUM LEVHA İMALATI" PROJESİ ALDI

Bir firma tarafından Karapürçek ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan 5 milyar 653 milyon 47 bin liralık proje, yatırım tutarı büyüklüğü bakımından zirvede yer aldı. Alüminyum levha imalatı yapılacak projenin 585 kişiye iş kapısı açması planlanıyor.

Akyazı ilçesinde alüminyum profil üretimi yapılacak proje ise 140 milyon 945 bin lirayla ikinci sırada. Proje tamamlandığında 30 kişiye istihdam sunulması öngörülüyor.

Kaynarca ilçesinde de motorlu kara taşıtları için karoser, römork ve yarı römork imalatına yönelik yatırım planlanıyor. Toplamda 70 milyon 631 bin lira maliyete sahip olacak projenin 21 kişiye iş imkanı sunması bekleniyor.

Bu arada 75 kişiye istihdam imkanı sunan 53 milyon 505 bin 825 liralık 3 yatırıma da "tamamlama vizesi" verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvik

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