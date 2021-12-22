Sakarya'da 64 litre sahte içki, 925 litre etil alkol ele geçirildi

Sakarya'da 64 litre sahte içki ve 925 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte içki üretiminin engellenmesi amacıyla belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Arifiye ilçesinde depo, Kaynarca'da imalathane olarak kullanılan iki adres ile Serdivan ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 64 litre el yapımı sahte içki, 924,5 litre etil alkol, 543 cinsel içerikli jel, hap ve sprey, 82 sahte içkiyle doldurulmuş şişe, 96 boş şişe, alkol yapımında kullanılan 29 kit, 2,5 litre aroma ve matkap ile gümrük kaçağı 17 sigara filtresi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

