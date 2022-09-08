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Sakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı

08.09.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'da 70 kilogram esrar ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 70 kilogram esrar, 900 kök kenevir ve ruhsatsız silahların ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akyazı Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Madenler Mahallesi'nde N.B, N.B. ve M.D'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese jandarma komando bölüğü JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda narkotik köpeğiyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada 70 kilogram kubar esrar, 2 kilogram kenevir tohumu, 900 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
esrar kenevir Akyazı ruhsatsız silah

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