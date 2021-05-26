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Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

26.05.2021 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçak ve baltanın kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıdede Mahallesi'nde ikamet eden akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bıçak ve baltanın kullanıldığı kavgada A.M. G.M. ve E.M. çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan ikisi sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırılırken bir kişi özel araçla hastaneye götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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