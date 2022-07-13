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Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü

13.07.2022 00:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde arazi sınırı meselesinden çıktığı öne sürülen kavgada akrabası tarafından silahla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yörükyeri Mahallesi'nde ikamet eden Refik K. ile amcasının oğlu C.K. arasında arazi sınırı dolayısıyla kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Refik K, yanındaki tabancayla akrabası C.K'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe devlet hastanesine kaldırılan C.K, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan Refik K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya silahlı kavga

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