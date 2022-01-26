Sakarya'da bariyere saplanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde otomobilin bariyere saplanması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-650 kara yolunda Adapazarı yönüne giden E.G'nin kullandığı 61 DF 491 plakalı otomobil, Örencik mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.G. ile araçtaki Ö.Ş, E.K. ve E.D. yaralandı.

Bariyere saplanan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timinin (SAKTİM) yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun Adapazarı istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.



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