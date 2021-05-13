Sakarya'da bayram şekeri dolu poşeti 3. kattan iple sarkıtan nine komşu çocuklarını sevindirdi

Düzce (AA) - Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması nedeniyle 3. kattaki evinden çıkamayan yaşlı kadın, bayram şekeri dolu poşeti iple sarkıtarak komşularının çocuklarını sevindirmeyi ihmal etmedi.

Azmimilli Mahallesi, Erden Sokakta oturan Sevil Duman (78), sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı şeker toplayamayan komşu çocuklarını unutmadı.

Kısıtlama nedeniyle kendisi de dışarı çıkmayan Duman, 3. kattaki evinin penceresinden iple içi bayram şekeri olan poşeti sarkıttı.

Poşet dolusu şekeri gören çocukların sevinç çığlıkları attıkları o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



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