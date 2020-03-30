YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da belediye başkanları ve kurumlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sakarya'da belediye başkanları ve kurumlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

SAKARYA HABERLERİ  | 30.03.2020 22:18 | Son Güncelleme

Sakarya'da belediye başkanları ve kurumlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Sakarya'da bazı belediye başkanları ve kurum yetkilileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na maaş desteğinde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin birliği ve beraberliği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyarak 6 aylık maaşını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başlatılan kampanyaya bu ayki maaşını bağışlayarak "Bismillah" dediklerini belirterek, "Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Adapazarı'mız, yardımlaşmanın en güzel örneklerini yine gösterecektir. Haydi!" ifadelerini kullandı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise bugünün birlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayarak üç aylık maaşını bağışladı.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ve başkan yardımcıları Rahmi Şengül ile Serkan Cerrahoğlu da birer, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ise 3 aylık maaş desteğinde bulundu.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da bir aylık maaşını kampanyaya bağışladığını belirterek "Allah zor günleri en az hasarla geçirmeyi nasip etsin." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Bağış Maaş

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Kütahya’da ev yangını, bir itfaiye eri elektrik akımına kapıldı

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Köylüler Korona virüsten kurtulmak için kurban kesip dua ettiler

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Vali Ömer Toraman: "Korona virüsle mücadelede yalnız değilsiniz"

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Diyarbakır’da sosyal mesafeyi korumak için bariyer yerleştirildi

Domaniç’te ev yangını

Domaniç’te ev yangını

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Edirne Valisi Canalp ile Bulgaristan Başbakanı Borisov tamponda buluştu

Sakarya Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:38
Öğle
13:08
İkindi
16:40
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

Sakarya Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Beyza Eczanesi
Adapazari
İlim Eczanesi
Yenikent
Niğdelioğlu Eczanesi
Adapazari
Turhan Eczanesi
Adapazari
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

Muhtar ve azaları mahallenin her yerini dezenfekte ettirdi

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

KYK Yurt ücretleri öğrencilere geri ödenecek

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Fırlayan Tekerleğin Öldürdüğü Adam, Cenazeye Gidiyormuş

Fırlayan Tekerleğin Öldürdüğü Adam, Cenazeye Gidiyormuş

Doğum sırasında enfeksiyon kapan anne öldü

Doğum sırasında enfeksiyon kapan anne öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.