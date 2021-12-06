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Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

06.12.2021 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aziz Duran Parkı'nda Afganistan uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.F. bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı H.F'yi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

H.F, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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