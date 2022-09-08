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Sakarya'da boşanma davaları öncesi eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli adliyede

08.09.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da boşanma davaları öncesi eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli adliyede

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanma davalarının olduğu gün karısını bıçakla ağır yaralayan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Sakarya Adliyesi ve Resmi Daireler Kampüsü karşısındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturan eşi Ş.B'ye (25), dün boşanma davası öncesi bıçakla saldıran ve adliyede görevli polis tarafından olay yerinde gözaltına alınan E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderilen E.B'nin savcılık sorgusu devam ediyor.

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