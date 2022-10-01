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Sakarya'da bulunan yaralı ayı tedavi altına alındı

01.10.2022 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da bulunan yaralı ayı tedavi altına alındı

KOCAELİ (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan yaralı ayı Ormanya'da tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ilçedeki Dikmen Yaylası'nda hareket edemeyen bir ayının olduğunu fark etti.

Harekete geçen ekipler, ayıyı alarak tedavi edilmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya'daki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Ayının arka ayaklarına basamadığını fark eden veteriner hekimler, tedavi için röntgen çekti.

Yaralı ayı tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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