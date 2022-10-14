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Sakarya'da cami tuvaletinde hareketsiz halde bulunan kişi hastanede öldü

14.10.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da cami tuvaletinde hareketsiz halde bulunan kişi hastanede öldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde cami tuvaletinde hareketsiz halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cuma namazını kılmak için Orta Mahalle'deki Cedit Camisi'ne giden İbrahim Kartal (65) abdest almadan önce tuvalete gitti. Kartal'ın tuvaletten çıkmadığını fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin kapıyı kırarak girdiği tuvalette hareketsiz halde bulunan Kartal'a, sağlık ekipleri müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan Kartal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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