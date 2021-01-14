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Sakarya'da çantalarda ceset parçaları bulunmasına ilişkin çalışmalar sürüyor

14.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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İnsana ait olduğu düşünülen parçaların bulunduğu bölgede AFAD ekipleri arama yapıyor

Sakarya'da iki çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçalarının bulunduğu bölgede AFAD ekiplerince arama yapılıyor.

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında dün ve önceki gün iki çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen AFAD Sakarya İl Müdürlüğü görevlileri, suya bot indirdi.

AFAD personeli, su üzerinde ve dere kıyısında polis ekipleriyle birlikte arama tarama faaliyeti yürütüyor.

Ekipler, bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları üzerinde kimlik tespit çalışmalarına devam ediyor.

- Olay

Adapazarı ilçesi Karaman mevkisindeki Çark Deresi kenarında dün ve önceki iki çantada insana ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulunması üzerine bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlatmıştı.

Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından parçalar araştırılmak üzere tabuta konularak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürülmüştü.

Ekiplerin çanta üzerinde şüpheli ya da şüphelilere ait olabileceği değerlendirilen parmak izlerine rastladığı öğrenilmişti.

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