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Sakarya'da çevrimiçi yapay zeka yaz okulu düzenlenecek

SAKARYA HABERLERİ  | 04.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova üniversitelerinin iş birliğinde düzenlenecek eğitimler, 8-10 Eylül'de gerçekleştirilecek

Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Yalova üniversiteleri iş birliğinde "Yapay Zeka Yaz Okulu (YAZSUM) 2020" etkinliği düzenlenecek.

Sakarya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 8-10 Eylül'de çevrimiçi olarak yapılacak etkinlikte, alanlarında yetkin öğretim üyeleri ve uzman eğitmenler tarafından seminer ve eğitimler verilecek.

Yapay zekanın güncel kullanım alanlarının paylaşılacağı eğitim programı YAZSUM 2020'de, lisans ve lisansüstü öğrencilerle akademisyenlere yapay zekanın temelini öğretmek, lisans-lisansüstü tez hazırlayanlara ilham olmak ve yeni proje ekiplerinin oluşmasına öncülük etmek amaçlanıyor.

Etkinlikte yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay zeka ve etik, evrişimsel sinir ağları, makine öğrenmesi ve R dili uygulaması, MATLAB ile yapay zeka uygulamaları, Pyhton ile yapay zeka uygulamaları, yapay zekanın sağlık, finans, mühendislik uygulamaları, veri madenciliği, metin madenciliği ile veri görselleştirme konularında yapay zekanın güncel kullanım alanları paylaşılacak.

Programa katılmak isteyenler "www.yazsum.sakarya.edu.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

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Sakarya Namaz Vakitleri 4 Eylül Cuma

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:02
İkindi
16:40
Akşam
19:33
Yatsı
20:56

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Cuma

Adanur Eczanesi
Adapazari
Çınar Eczanesi
Adapazari
Dilek Eczanesi
Yenikent
Eser Eczanesi
Adapazari
Hayat Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
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