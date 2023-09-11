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Sakarya'da Çilek Festivali düzenlendi

11.09.2023 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilki düzenlenen Çilek Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya'da Çilek Festivali düzenlendi

Festivalin açılışında konuşan Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, kente geldiği kısa süre içerisinde her ilçede farklı bir başarı hikayesine şahit olduğunu söyledi.

Sapanca'da süs bitkiciliği üzerine festival düzenlendiğini, bugün de çilekle ilgili festival gerçekleştirildiğini dile getiren Karadeniz, şöyle devam etti:

"Bu anlamda hem turizm olarak hem de tarımsal gelir olarak bölgenin çehresinin değiştiğini anlattılar. Festivalin de birincisinin düzenlendiği söylendiğinde ben doğrusu küçücük bir mekana geleceğimi tahmin ettim ama şu anda gördüğüm manzara burada birinci bir festival değil yüzlerce yıldır devam eden, sanki geleneksel bir panayır alanı, bir şenlik alanına dönüşmüş. Bu anlamda bu başarı hikayesine ilk çilek fidesinin bu bölgede dikiminden bu festivalin organizasyon aşamasına kadar bu başarı hikayesinde imzası olan, emeği olan herkese huzurlarınızda öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Festivale katılanlara teşekkür ediyorum, esnafımıza bol kazançlar diliyorum. Çiftçilerimize de ellerine sağlık diyorum."

YILDA 7 BİN 500 TON ÇİLEK ÜRETİLİYOR

Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven Övün de Pamukova'nın ülkenin meyve deposu olduğunu vurgulayarak, "Ayvasıyla, üzümüyle, çileğiyle, kavunuyla eşsiz lezzetli meyveleriyle Pamukova'mız ülkemizde önemli bir yer tutmaktadır. 940 rakımda bulunan Çilekli ve çevresindeki Kemaliye, Hüseyinli mahallelerinde 2 bin 500 dekar arazide çilek yetiştiriciliği yapılıyor. Her yıl 7 bin 500 ton çilek üretiliyor. Tabii bu rekolte her geçen gün daha da artıyor. Burada devletimizin yapmış olduğu sulama göletlerden alınan suyla aroması eşsiz çileklerimiz üretiliyor." diye konuştu.

Geniş katılımlı festivalin çok güzel geçtiğini dile getiren Övün, son yıllarda vatandaşların tarım turizmiyle tanıştığını, özellikle yiyeceklerini bizzat dalından koparıp yemek istediklerini aktardı.

Övün, "Çevre illerimizden yoğun şekilde hafta sonları buraya vatandaşlarımız geliyor, çilek tarlalarına giriyor ve kendi yedikleri çileği kendileri topluyor. Güzel de bir etkinlik oluyor, onlar için unutulmaz anlar yaşanıyor. Biz bütün vatandaşlarımızı Çilekli'ye, Hüseyinli'ye, Kemaliye'ye bekliyoruz." dedi.

Çilekli Köyü Birlik Derneği Başkanı Lütfiye Önder ise Çilekli köyünde dedelerinin 1987'de bir çilek festivali düzenlediğini, bu festival sonrası Katırözü olan köylerinin isminin Çilekli olarak değiştirildiğini anlattı.

Daha sonra başka festival düzenlenemediğini ve bu etkinliği sürdürmek için harekete geçtiklerini ifade eden Önder, "Bir hayalimiz vardı. Böyle bir festival yapalım istedik. Çileğimizi, köyümüzü daha çok tanıtalım, Türkiye'den daha dışarı çıkalım istedik." ifadesini kullandı.

Çilekli Mahallesi'ndeki festival alanına kurulan stantlarda vatandaşlara yöresel ürünlere doğrudan ulaşma imkanı sağlandı.

Kurulan park alanında çocukların doyasıya eğlendiği festivalde, köylülerin katıldığı "en güzel çilek", "en güzel çilek reçeli" yarışması düzenlendi.

Traktörler üzerinde vatandaşlara tavuklu pilav ikramında bulunulan etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri sunuldu.

Festivalde sanatçılar Fevzi Derya, Mustafa Toprak ve Ferudun Düzağaç konser verdi.

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