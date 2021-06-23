Sakarya'da çocuklar "Mahallemde Oyun Var" projesiyle mahalle kültürünü kazanacak

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Mahallemde Oyun Var" projesiyle kentteki tüm mahallelerde çocukların stop, körebe, ip atlama ve seksek gibi sokak oyunları oynaması sağlanacak.

Osmanbey İlkokulu öğrencileri ile Camili Mahallesi'nde ilki yapılan etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, çocuklarla ip atladı, seksek oynadı.

Durmuş, gazetecilere, okul bahçelerinde öğrencilere oyunlar oynatıldığını ancak mahallelerde de eskiden olduğu gibi sokak oyunları oynanması için projeyi hazırladıklarını söyledi.

Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre, çocukların yüzde 34,8'inin bahçe ya da parkta hiç oynamadığına dikkati çeken Durmuş, "Yüzde 30,7'si bir saatten daha az, yüzde 19,6'sı bir ila iki saat arası oynamış, iki saat ve üzerinde oyun oynayan çocuğumuz maalesef yüzde 7,7." dedi.

Çocukların oyun oynamasının gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Durmuş, "Çocuklar oyun oynarken bir problem olduğunda onu nasıl çözeceğini, arkadaşlarıyla yarışırken hangi nezaket kurallarına uyması gerektiğini, bazen kaybedebileceğini ama kaybetmenin de bir son olmadığını, yeniden plan çizerek yürümesi gerektiğini öğreniyor." ifadesini kullandı.

Durmuş, şöyle devam etti:

"Mahallelerimizin, çocukluğumuzdaki gibi güven içerisinde oyun oynayabildiğimiz yerler olmasını, annelerimizin akşam saatlerinde pencerelerinden çocuklarına seslenip eve çağırdığı günleri tekrar yaşatalım istedik. O nedenle Adapazarı'nın kurtuluşunun 100. yılına denk gelmesi anlamlı oldu. 100 yıl öncesinde olduğu gibi 'Mahallemde Oyun Var' dedik. Osmanbey İlkokulu öğrencilerimiz ile stop, körebe, ip atlama, seksek, ebelemece gibi oyunların hepsini oynayıp canlandırmak istedik. İnşallah çocuklarımız oyun içerisinde hala üretebilmeyi, geliştirebilmeyi kendilerine şiar edinsinler diliyoruz. İnsanlar, içindeki çocuğu öldürmemeli ki dünyada sevgi ve barış baki kalsın."

Durmuş, pilot iki mahallede başlatılan projenin, tüm mahallelerde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

