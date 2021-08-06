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Sakarya'da direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü ağır yaralandı

06.08.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil, 4 araca vurduktan sonra elektrik direğine çarparak durdu

Sakarya'da direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü ağır yaralandı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken fenalaşarak 4 araç ve elektrik direğine çarpan sürücü ağır yaralandı.

Ağalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde ilerleyen 46 NE 806 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö, fenalaşarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Biri seyir halinde 4 araca vuran otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye erlerince çıkarılarak Kocaali Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün emniyet kemerinin takılı olduğu, aracın hava yastığının ise açılmadığı görüldü.

İlk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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